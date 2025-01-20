ترامب بعد أداء اليمين: بايدن منح الآخرين أموالا لحماية حدودهم وترك حدودنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 08:27 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ من الآن، ووجه حديثه للإدارة السابقة قائلا: "لدينا إدارة كانت تمنح أموالاً للآخرين للحفاظ على حدودهم، بينما كانت لا تحمي حدودها وتركتها مفتوحة".

وانتقد ترامب خلال كلمته بعد تنصيبه رسميا، تعامل ادارة بايدن دون تسميته مع الكوارث الطبيعية في داخل الولايات المتحدة ومن بينها حرائق لوس انجلوس.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."