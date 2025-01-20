لماذا لا يجب على مريض السكري تخطي وجبة الإفطار؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:50 مساءً - تعتبر وجبة الإفطار حجر الزاوية في نظام غذائي صحي ومتوازن، ولكنها تأخذ أهمية خاصة بالنسبة لمرضى السكري. فالإفطار المنتظم يساهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

لماذا يعد الإفطار ضروريًا لمرضى السكري؟

تنظيم سكر الدم: يساعد الإفطار على تنظيم مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، ويمنع حدوث التقلبات الحادة في السكر.

منع مقاومة الأنسولين: يساهم الإفطار في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

الحماية من المضاعفات: يحمي الإطراد في مستويات السكر في الدم من حدوث مضاعفات السكري مثل أمراض القلب، تلف الأعصاب، وتلف الكلى.

توفير الطاقة: يمد الإفطار الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

تحسين المزاج: يساعد الإفطار على تحسين المزاج والتركيز.

ماذا يحدث عند تخطي وجبة الإفطار؟

ارتفاع السكر في الدم: يؤدي تخطي الإفطار إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم بعد الوجبات التالية.

مقاومة الأنسولين: يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.

زيادة خطر المضاعفات: يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

اضطرابات في الوزن: قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة، وهما عاملان خطر لمرض السكري ومضاعفاته.

نصائح لوجبة إفطار صحية لمرضى السكري:

الكربوهيدرات المعقدة: مثل الشوفان والحبوب الكاملة، فهي تمد الجسم بالطاقة تدريجيًا.

البروتينات: مثل البيض، الزبادي اليوناني، والتوفو، تساعد على الشعور بالشبع وتثبيت نسبة السكر في الدم.

الدهون الصحية: مثل الأفوكادو والمكسرات، تمد الجسم بالطاقة وتساعد على امتصاص الفيتامينات.

الألياف: مثل الخضروات والفواكه والبذور، تساعد على تنظيم الهضم وتحسين حساسية الأنسولين.

أمثلة على وجبات إفطار صحية لمرضى السكري:

شوفان مع الفواكه والمكسرات

بيض مقلي مع الخضروات

زبادي يوناني مع الفواكه والتوت

خبز أسمر مع الجبن قليل الدسم والخضروات

هذا والإفطار هو وجبة أساسية لمرضى السكري، فهو يساعد على تنظيم سكر الدم، وتحسين الصحة العامة، والوقاية من المضاعفات. يجب على مرضى السكري الحرص على تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة يوميًا.