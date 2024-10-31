نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قالت سهر الصايغ في وداع مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة سهر الصايغ وفاة مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا اليوم من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت معلقة:' إنا لله وإن إليه راجعون ربنا يرحمك يا أستاذ ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وتوفى صباح اليوم الفنان الكبير مصطفى فهمي إثر إجرائه عملية جراحية في المخ لإزالة ورم سرطاني.

كانت كلا من الإعلامية بوسي شلبي والفنانة لبلبة أبرز الحضور في عزاء الفنان مصطفى فهمي، حيث كانتا من أول المتواجدين أمام مسجد النيل بالدقي، لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، كما حرصوا على التواجد بمقابر العائلة في السادس من أكتوبر، لتوديع الفنان مصطفى فهمي ومساندة الفنان حسين فهمي، ودخلت بوسي شلبي في حالة من الانهيار والبكاء أثناء تشييع جثمان مصطفى فهمي، كما بكت لبلبة حزنًا عليه.