" السندريلا تزوجت العندليب 6 سنوات".. براءة شقيقة سعاد حسني قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء ببراءة شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني في اتهامها بإشاعة أخبار كاذبة حو إقرأ المزيد

قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء، ببراءة شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، في اتهامها بإشاعة أخبار كاذبة حول زواج المطرب الكبير عبد الحليم حافظ من شقيقتها.

وكانت محكمة قصر النيل قد نظرت الدعوى رقم 7148 لسنة 2024، والمقامة من أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، ضد "جنجاه" شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بسبب تصريح زواج شقيقتها من عبدالحليم حافظ.

وجاء في الدعوى، أن شقيقة سعاد حسني، ظهرت في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، وأكدت أن عبد الحليم قد تزوج من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة سبا وقذفا وخدشا لسمعة العائلة، وإذاعة أخبار كاذبة.

جدير بالذكر أن الإعلامية منى الشاذلي قد استضافت في برنامج "معكم"، المذاع على قناة ON، العام الماضي، جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ "جنجاه"، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، حيث تحدثت عن جوانب من حياة السندريلا وأسرار علاقتها بالفنان عبد الحليم حافظ.

وأوضحت جيهان خلال اللقاء أن العندليب عبد الحليم حافظ كان يسكن بجوار سعاد حسني في منطقة الزمالك، وأنهما كانا يتبادلان النظرات من شرفتي منزليهما.

وأكدت أنها كانت ترى عبد الحليم باستمرار خلال فترة زواجهما التي دامت حوالي 6 سنوات ونصف.

يذكر أن جنجاه، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، قد نفت أيضا خلال الحلقة صحة ما صرّح به المنتج اللبناني شريف وحيد حول زواجه سرًا من سعاد بعد لقائهما أثناء تصوير فيلمها الأول "حسن ونعيمة" وادعائه إقامته معها في شقتها بالزمالك.

وقالت جنجاه تعليقًا على هذا الخبر: "هذا كلام غير منطقي. سعاد كانت قاصرًا تبلغ من العمر 15 عامًا حينذاك، فكيف تتزوج وهي بهذا العمر؟ كما أنها لم تكن تقيم في الزمالك، بل كانت تعيش مع والدتها".