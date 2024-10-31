وزير النقل يبحث مع سفير إسبانيا بالقاهرة سبل تعزيز مجالات التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ألفارو إيرانزو غوتييريز، سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة النقل.

الوزير يؤكد على قوة العلاقات التي تربط مصر وإسبانيا

وفي بداية اللقاء أكد الوزير على قوة العلاقات التي تربط مصر وإسبانيا، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستثمار الصناعي لتحقيق نجاحات على غرار تجارب التعاون الناجحة بين الجانبين في مجال النقل، كما تقدم السفير الإسباني بالتهنئة للفريق مهندس/ كامل الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وحقيبة وزارة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع وزارتي الصناعة والنقل خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين في مجال النقل، وآخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة كاف الاسبانية لإعادة تأهيل وصيانة 39 قطارا للخط الثاني من مترو أنفاق القاهرة، وكذلك موقف إعادة تأهيل وصيانة عدد 23 قطارا بالخط الأول وآخر مستجدات الأعمال الاستشارية لمشروع مد خط المترو الأول حتى شبين القناطر.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستقوم بتنظيم معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا قطاع الغيار المطلوبة لجميع وحدات السكك الحديدية وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات وقطع الغيار، بما يسهم في توطين صناعة مستلزمات الإنتاج بالسوق المصري.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أهمية قيام الجانب الإسباني بتشجيع الشركات الإسبانية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في عدد من المجالات ذات الأولوية لمصر حاليًا والتي تشمل تصنيع معدات ومكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والهيدروجين الأخضر، ومعدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وتصنيع مواتير رفع المياه للترع والمصارف وكذا مجالات الأغذية والمنسوجات والجلود والبتروكيماويات، حيث يمكن للشركات الإسبانية إقامة مشروعات في هذه المجالات في السوق المصري بما يصب في صالح اقتصاد البلدين على حدٍ سواء ويلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير الأسواق الخارجية مؤكدًا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات الإسبانية العاملة في مصر.

سفير إسبانيا بالقاهرة: الصناعة الإسبانية تتميز بالنهضة التكنولوجية الكبيرة

ومن جانبه أكد ألفارو إيرانزو غوتييريز، سفير إسبانيا بالقاهرة أن الصناعة الإسبانية تتميز بالنهضة التكنولوجية الكبيرة وهو ما يمكن أن يساهم في تعزيز ونقل الخبرات التكنولوجية الى السوق المصري، مؤكدًا أن الصناعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية تتوافق مع أولويات إسبانيا حاليًا وهو ما يظهر في عمل عدد كبير من الشركات الإسبانية في مصر في مجالات توليد الطاقة وخاصة طاقة الرياح وتحلية مياه البحر

وأشار إلى إمكانية تنظيم مؤتمر يضم رجال أعمال من البلدين للتعرف على فرص التعاون الصناعي بين البلدين