مدبولى : يوم المدن العالمى يعكس التزامنا ببناء مستقبل أكثر ازدهارًا للجميع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اختيار الإسكندرية بموقعها الاستراتيجي يجسد ما تعنيه المدن الساحلية، من قدرة وابتكار وتكيف في مواجهة التحديات البيئية، مرددًا: "فهي ليست فقط مركزًا حضاريًا فريدًا في المنطقة بل هي نموذج ملهم للتكيف مع التحديات الحضارية المعاصرة".



وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته باحتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن "اليوم يعكس التزامنا ببناء مستقبل أكثر ازدهارًا للجميع".

وتابع: "نتطلع لتسليط الضوء على التجربة المصرية التنموية، ونسعى لتمكين المدن من مواجهة التغيرات المناخية، المتزايدة بفاعلية، كما سيتيح لنا ذلك فرصة لاستكشاف حلول جديدة للتحديات التي تواجه المدن، خاصة التي تتعرض للتغيرات المناخية مثل مدننا الساحلية".