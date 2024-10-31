عضو الشيوخ الأسترالي: الملايين حول العالم يشهدون على ازدواجية التعامل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - علق عضو مجلس الشيوخ الأسترالي عن حزب الخضر، ديفيد شوبريدج، على ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي في التعامل تحديدًا في القضية الفلسطينية.

الحكومات تدين العدوان فيما يقدمون الدعم لإسرائيل

وقال خلال مداخله عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، إنه يعتقد أن الملايين حول العالم يشهدون على الازدواجية التي يتم التعامل بها مع العدوان على غزة من قبل حكومات مثل أستراليا وأوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن تلك الحكومات تدين هذه الأفعال بينما يقومون بدعم لإسرائيل مثلما فعلوا مع روسيا وأوكرانيا.

وتابع "شوبريدج"، أن الحكومة الأسترالية تخاذلت في حماية اللبنانيين الحاملين للجنسية الأسترالية، والكثير من دول العالم مدانة بدعم إسرائيل في عدوانها على غزة على رأسهم الولايات المتحدة وأستراليا، مشيرًا إلى أن القوانين الإنسانية لا تطبق بشأن العدوان على غزة.

دعوة للحكومة الأسترالية للامتناع عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ودعا عضو مجلس الشيوخ الأسترالي عن حزب الخضر، حكومة بلاده للامتناع عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لوقف حرب الإبادة في غزة، موضحًا أن جرائم الحرب التي ترتكب في غزة يجب أن توحد العالم نصرة للقيم والقانون الإنساني.

ولفت أن الحكومة الأسترالية تخاذلت في حماية اللبنانيين الحامين للجنية الأسترالية، ويجب محاسبة رئيس كومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على كل ما ارتكبه من جرائم في غزة ولبنان.