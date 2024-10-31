انت الأن تتابع خبر "لو عديتي ال80 هترجى لل20".. طريقة تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرة واستعادة نضارتها بخطوات سهلة في البيت .. ب5 جنية من العطار وحياتك هتتغير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعدّ العناية بالبشرة بالمكونات الطبيعية من أكثر الاتجاهات رواجًا في عالم الجمال اليوم، إذ يميل الناس نحو استخدام مكونات آمنة وطبيعية لتحسين مظهر بشرتهم بطرق صحية ومن بين هذه العلاجات التقليدية، يبرز لبان الدكر، المعروف أيضًا بالكندر، كخيار فعّال بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة ويُستخدم لبان الدكر منذ قرون كعلاج طبيعي للبشرة، ليصبح اليوم من المكونات المفضلة في وصفات العناية بالبشرة.

فوائد لبان الدكر للبشرة

يتميز لبان الدكر بفوائد عديدة تعود بالنفع على البشرة، من بينها:

خصائص مضادة للالتهابات: يُعدّ لبان الدكر مثاليًا للبشرة الحساسة، إذ يُقلل من الاحمرار والتهيج، مما يُساهم في تهدئة البشرة.

تعزيز الإشراق: يساعد لبان الدكر في تحسين إشراقة البشرة، مما يمنحها مظهرًا صحيًا ولمعانًا طبيعيًا.

مكافحة علامات الشيخوخة: بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يُساهم لبان الدكر في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ليكون خيارًا مثاليًا لمكافحة الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة.

تحضير ماسك لبان الدكر لتفتيح البشرة

يمكنكِ تحضير ماسك لبان الدكر بسهولة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية تضيف المزيد من الفوائد إلى بشرتك وإليكِ الوصفة:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من لبان الدكر (مطحون)

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

ملعقة من عصير الليمون الطازج

بضع قطرات من فيتامين E

خطوات التحضير: