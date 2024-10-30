تجنبيها حفاظًا على سلامة قلبكِ وصحتكِ العامة.. أضرار الرجيم القاسي

لا شك أن أضرار الرجيم القاسي المرتبطة بنوعه تُصيب جميع وظائف الجسم الحيوية بالخلل والمضاعفات الخطيرة على المدى الطويل، وكذلك تؤثر على جميع الفئات العمرية من دون استثناء.

وحول هذا الموضوع سنختص السطور القادمة عبر موقع "دوت الخليج" للتعرف على أضرار الرجيم القاسي على سلامة القلب والصحة العامة لدى المرأة تحديدًا؛ من خلال استشاري الأمراض القلبية دكتور جورج جرجس بمستشفى الشبراوي في القاهرة.

أضرار الرجيم القاسي على صحة المرأة وسلامة قلبها

تعرفي إلى أضرار الرجيم القاسي على سلامة قلبكِ وصحتكِ العامة لتتفاديها

وبحسب دكتور جورج، بات الرجيم القاسي أحد الحميات الضارة المنتشرة بين جميع الفئات العمرية بأشكاله المتنوعة وليس المرأة فقط؛ خصوصًا " رجيم الليمون والماء، رجيم الشوربات، رجيم الكربوهيدرات وما شابه ذلك" وذلك بخلاف الأنظمة الغذائية العالمية التي تعتمد على تقليل السعرات الحرارية المتناولة.

من ناحية أخرى، أكد دكتور جورج أن سوء اتباع الأنظمة الغذائية بصفة عامة من دون استشارة الطبيب المختص، والسعي وراء إنقاص الوزن بأسرع طريقة من دون الوعي التام بمخاطر الحميات القاسية على الجسم في المدى البعيد، والأهم الانسياق وراء الحميات القاسية المتداولة عبر النت ومواقع التواصل الإجتماعي من دون معرفة مدى تكافؤها مع طبيعة الجسم وحالته الصحية؛ كلها عوامل قد تتسب في أضرار متنوعة على الجسم وليس القلب فقط، وأهمها:

يُقل الرجيم القاسي من معدلات عملية الأيض الطبيعية للجسم، ما يتسبب في خلل بوظائف الغدة الدرقية بصفة عامة.

يعمل على فقدان الكتلة العضلية، وبالتالي رفع نسبة الإصابة بالأمراض العظمية إلى درجة كبيرة من الخطورة.

يُساهم في نقص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ما يؤثر على صحة جميع الوظائف الحيوية للجسم.

يُصيب الجسم بفقر الدم ويؤثر على صحة القلب على صحة القلب بصفة عامة.

يزّيد من معدلات الكوليستول في الدم، ويُصيب القلب بالأمراض المتنوعة المزمنة في وقت قياسي.

يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بوظائف الكبد والكلي بجانب تصلب شرايين القلب تحديدًا.

يُضعف من حصول الجسم على الطاقة اللازمة، وذلك بخلاف تكسر العضلات، وانطلاق الأحماض الدهنية الضارة على المدى الطويل.

يؤدي إلى عدم توازن دهون القلب، كون القلب يعتمد على الدهون فقط لغذائه ،وبالتالي نقص العناصر الغذائية التي يحتاجها القلب، قد يُضر بصحة القلب بالطريقة غير المباشرة.

لن ينجو القلب من عدم انتظام نبضاته، والأهم أن عضلة القلب تفاضل وتختار بين الدهون والسكر كمصدر لطاقتها، وبالتالي إغمارها بالدهون سيزيد من سوء وظائفها بصفة عامة.

نصائح ذهبية للحفاظ على سلامة قلبكِ وصحتكِ العامة

اتبعّي النصائح المقدمة لسلامة قلبكِ وصحتكِ العامة من أضرار الرجيم القاسي

ينصح دكتور جورج كل امرأة أو فتاة بالابتعاد عن الحميات القاسية نهائيًا؛ واتباع النصائح المقدمة ضمن اي نظام غذائي صحي للحفاظ على سلامة القلب والصحة العامة، وذلك على النحو التالي:

اعلمّي أن الفطور هو الوجبة الأولى التي توفر لكِ الطاقة اللازمة خلال اليوم؛ لذا لا تتخطيها نهائيًا، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالرغبة في فقدان الوزن. علمًا أن تخطي الفطور يزّيد من شعوركِ الشديد بالجوع، ما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام خلال وجبة الغداء وزيادة وزنكِ من دون سابق إنذار وإصابتكِ بالأمراض المزمنة بشكل مفاجئ.

من أفضل التغييرات التي يمكنك تعديلها كي تتمتعي بنمط حياة صحية، أن يعتمد نظامكِ الغذائي على الحبوب الكاملة لكل المكونات الغذائية، فبذلك يمكنكِ تجنب كميات كبيرة من السكر المضاف، والدهون، والمواد الغذائية المصنعة.

يُمكن للنظام الغذائي الغني بالبروتين أن يعزز عملية الأيض لديكِ بما يصل إلى 80-100 سعر حراري يوميًا، كما يساعدكِ على الشعور بالشبع، ويقلل من اضطراب الشهية لديكِ.

ننصحكِ باستهلاك معظم سعراتك الحرارية خلال الصباح، مما يُقلل إحساسك بالجوع، ويكون لديكِ فرص أكبر لحرق تلك السعرات خلال اليوم.

ليس تخطي وجبة الفطور فقط هو الذي يقلل من فقدان الوزن الزائد، بل تخطى الوجبات الأخرى أيضًا، فالبقاء لأكثر من 5 ساعات من دون تناول الطعام يبطئ عمليات الأيض لديكِ، ولا يعني هذا أن تملئي معدتكِ بالطعام طوال اليوم، ولكن تأكدي من تناول 3 وجبات على مدار اليوم مع وجبة خفيفة صحية بين الغداء والعشاء.

يساعد الماء على زيادة معدل الحرق، فعندما تشربي نصف لتر من الماء، قد يزّيد ذلك من معدل حرق السعرات من 24 إلى 30% بعد ساعة من زمن الشرب. كما أن شرب كوب من الماء قبل الوجبات قد يقلل من استهلاككِ للمزيد من السعرات الحرارية الزائدة، بينما يساعد تناول الأطعمة الغنية بالماء على تقليل سعراتكِ.

هل سبق لكِ أن جربت شعورك بعدم الرغبة في تناول الطعام بعد غسيل الأسنان؟ هذه الحيلة تجعل الكثير من الأشخاص يفقدون رغبتهم في الأكل، كما أن مذاق الطعام يبدو مختلفا وأحيانًا سيئا بالنسبة للبعض، فضلًا عن أن غسل الأسنان لدى الكثيرين يرتبط بانتهاء وقت الطعام. لذا اتبعي هذه الحيلة للحفاظ على وزنكِ المثالي وسلامة قلبك وصحتكِ العامةفي آن واحد.

إن الكثير من الناس يرتبطون بمشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام، ولكن مع الأسف تعمل هذه العادة على زيادة تناولكِ للطعام بمعدل 40% من السعرات الإضافية عن نمط استهلاككِ التقليدي. لذا تناولكِ الطعام في عدم وجود مشتّتات قد يساعدكِ على تناول ما يحتاجه جسمكِ فقط.

لا تنسي أن تناولكِ الطعام ببطء ووعي من دون وجود أي مشتتات سواءً التلفاز أو الهاتف أو التحدث مع الأصدقاء، سر سلامتكِ من الإصابة بالسمنة المفرطة وبالتالي وقايتكِ من أمراض القلب المزمنة والمتنوعة.

يساعد تناولكِ وجبات خفيفة بمعدل مرتين يوميًا على تجنب نوبات الجوع الحادة، كما يبقي على عملية الأيض في قمة نشاطها. ونظرا لفوائدها، احرصي على اعتماد المكسرات كوجبة خفيفة، وحددّي الكمية بقبضة يدك، وتناوليها مرة واحدة خلال اليوم، ويمكنكِ مزجها مع الفاكهة المجففة. علمًا أن الفاكهة مثالية للوجبات الخفيفة إذ لا تحتوي على دهون وهي غنية بالماء والألياف والكربوهيدرات المفيدة لجسمك، وفي معظم الأحيان تشعرك بالشبع بدلا من الجوع السريع.

إن كنتِ تقضين يوميًا 8 ساعات في اليوم على مكتبكِ؛فننصحكِ أن تتحركي لمدة 5 دقائق كل ساعتين بما يوازي في نهاية يومكِ 20 دقيقة.

إذا لم يكن لديكِ مشاكل في سكر الدم، يمكنكِ أن تتوقفي عن تناول الطعام من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 صباحًا مع شرب الماء أو الأعشاب فقط.

إذا وجدتِ صعوبة في مقاومة التوقف عن الطعام فيمكنك الحصول على بعض الشاي العشبي باستمرار وعلى مدار اليوم.

لا تنسي أهمية حصولكِ على قسط كافِ من النوم، لما له من دورًا مهمًا جدًا في فقدان الوزن الزائد، ومنع زيادته مستقبلًا، وسلامة القلب من الأمراض المتنوعة؛ لذا احرصي على النوم 8 ساعات على الأقل كي يستعد جسدكِ لحرق الدهون، ويعمل أيضًا على توازن الهرمونات بما يساعد على ضبط شهيتك للطعام تحديدًا.

معادلة التوازن بين النظام الغذائي وممارسة النشاط البدني باستمرار سر تعافيكِ من أضرار الرجيم القاسي

وأخيرًا، ننصحكِباتباع الحميات الصحية مع الطبيب المختص، وتلبية احتياجات جسمكِ بجميع الفيتامينات والبروتينات والمعادن خلال إنقاص الوزن، كذلك الحفاظ على معادلة التوازن بين النظام الغذائي السليم والنشاط البدني بصفة مستمرة، مع مراعاة البعد عن الحزن والإكتئاب للحفاظ على صحة القلب من الأمراض المتنوعة.