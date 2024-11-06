القاهرة - محمد ابراهيم - محمد إمام عن إفتتاح إستوديوهات "الحصن": تعاون الفن المصري والإمكانيات السعودية سيسعد الجمهور

أقيم أول أمس الإثنين الموافق يوم 4 من شهر نوڤمبر الجاري إفتتاح إستديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، والذي قام بإفتتاحها أول أمس رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وشهد حفل الإفتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما المصرية.



محمد إمام يشارك جمهوره من إفتتاح إستوديوهات الحصن



ونشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والڤيديوهات الشهيرة "إنستجرام" صورة له برفقة كلا من كريم عبد وأحمد عز، وعلق من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"من إفتتاح إستوديوهات الحصن في الرياض.. التعاون بين الفن المصري والإمكانيات السعودية هينتج عنه أعمال ضخمة بمواصفات عالمية ستسعد كل الجمهور العربي إن شاء الله".

منشور الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام



أبرز حضور إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم



وحرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما على حضور حفل إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم الذي أقيم أول أمس الإثنين في المملكة العربية السعودية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة إلهام شاهين، هالة صدقي، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أشرف عبد الباقي، أحمد حلمي، ليلى علوي، آسر ياسين، منة شلبي، وآخرين من كبار النجوم.