القاهرة - محمد ابراهيم - بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله يواسي مي عز الدين بعد رحيل والدتها



وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة دعم ومواساة للفنانة مي عز الدين بعد وفاة والدتها عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، حيث عبر عن حزنه العميق لمصابها الأليم، متمنيًا لها الصبر والسلوان في هذه المحنة.

منشور الفنان القدير صلاح عبدالله

وقال صلاح عبدالله في رسالته: “قلبي معاكي يا بنتي.. كلنا عارفين اد إيه كنتي مرتبطة بوالدتك".

و تابع: "ربنا يرحمها ويصبرك ويقدرك على فراقها".

بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله يواسي مي عز الدين بعد رحيل والدتها

وفاة والدة مي عز الدين

لقد رحلت والدة مي عز الدين عن عالمنا أول أمس الجمعة 22 نوفمبر، بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانت منذ سنوات من مرض الكلي، وكانت تخضع لجلسات غسيل كلوي بصفة دورية.



آخر تصريحات مي عز الدين عن مرض والدتها

و كشفت الفنانة مي عز الدين في وقت سابق عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأكدت أن حالتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن والدتها بدأت في إجراء جلسات غسيل كلى.



كما يذكر أن مي عز الدين أعلنت نبأ وفاة والدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتلقت سيلًا من رسائل التعازي والمواساة من زملائها في الوسط الفني ومحبيها.