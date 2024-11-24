نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل مفاجأة..تامر حبيب يُشيد بـ مسلسل 6 شهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الفنان تامر حبيب بمسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، الذي عُرض منذ فترة قريبة وحقق نجاح كبير جدًا.

وقال تامر حبيب من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المسلسل ده مفاجأة ممتعة جدًا بجد… بسيط وممتع ومسلي ورشيق وذكي ومعمول بعناية وصناعة محترمينا كجمهور…. شكرًا يا كل من ساهم في هذا المسلسل الممتع… وألف مبروك يا كل اسم اتكتب علي التيتر…. وياللي لسة ماشوفتش ٦ شهور، اتفرج واوعدك هاتتبسط قوي زييي كده ".



أحداث مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي





يخوض نور النبوي البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل "6 شهور"، ويناقش به فكرة معاناة الشباب في مجال الـ real estate بعد التخرج، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

تفاصيل مسلسل 6 شهور



يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.