نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة عقب الفوز أمام ليجانيس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد القادمة، عقب تحقيق الفوز على نظيره ليجانيس بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة عقب الفوز أمام ليجانيس

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري الموافق الأربعاء المقبل، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفليد معقل الريدز

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports 1HD،.

