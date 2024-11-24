فيلم “الهوى سلطان” يتصدر المركز الأول ويكتسح شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - فيلم “الهوى سلطان” يتصدر المركز الأول و يكتسح شباك التذاكر

حقق فيلم "الهوى سلطان" إيرادات عالية بعد عرضه بأكثر من أسبوعين، ولقد حقق نجاحًا جماهيريًا وأشاد به الكثير من الفنانين والجمهور.

إيرادات فيلم "الهوى سلطان"

تربع فيلم "الهوى سلطان" على عرش شباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت 2 مليون و502 ألف و196 جنيه، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ويجمع في بطولته كوكبة من النجوم، بينهم منة شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، وجيهان الشماشرجي.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

منشور الفنان أحمد داوود والفنانة منة شلبي

أخذ يروج الثنائي أحمد داوود ومنة شلبي لفيلم "الهوى سلطان"، وكتبا عبر منشورهما: "استنونا النهارده يوم 24 نوفمبر في الرياض بفوكس سينما بانوراما مول الساعة AMC سينما واجهة روشن الساعة 6 مساءًا و7:30 مساءًا"".

و تابع: "و غدًا يوم 25 نوفمبر في جدة بفوكس سينما ريد سي مول الساعة 6 مساءًا، وامباير سينما مول الأندلس الساعة 7:30 مساءًا".

منشور الفنان أحمد داوود والفنانة منة شلبي

التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داوود



فيلم "الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.





يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات تقترب من 35 مليون جنيهًا.