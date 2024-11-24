العالم اليوم - في يوم واحد.. حزب الله يطلق مئات الصواريخ على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر في يوم واحد.. حزب الله يطلق مئات الصواريخ على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - أطلق حزب الله اللبناني على إسرائيل مئات الصواريخ، الأحد، في تصعيد للصراع المستمر من أكثر من 13 شهرا وتفاقم خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب مراسل "دوت الخليج"، فإن حزب الله أطلق أكثر من 300 صاروخ على إسرائيل، الأحد.

وأعلن حزب الله في وقت سابق من الأحد، قصف "هدف عسكري" في مدينة تل أبيب، وقاعدة استخبارات عسكرية قربها، وأخرى بحرية في جنوب إسرائيل.

وأدت الصواريخ إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح في مناطق متفرقة من إسرائيل، وفقا للجيش الإسرائيلي والمسعفين.

وأحصت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" 11 إصابة على الأقل، لافتة الى أن بين الجرحى شخصا إصابته بين "متوسطة إلى خطيرة".

وفي شمال إسرائيل، أصيب رجل في الستينيات بجروح خطيرة، ونقل إلى مستشفى في صفد لتلقي العلاج.

وفي حيفا، أصيب رجلان بجروح طفيفة بشظايا، خلال هجوم صاروخي على المدينة الساحلية الشمالية، بحسب نجمة داود الحمراء، ويتلقى شخص آخر العلاج من "القلق الشديد".

كما أدى القصف إلى إلحاق أضرار بمبنى سكني في المنطقة.

وفي وقت سابق من، الأحد، أصيبت امرأة بجروح طفيفة بشظايا إثر إطلاق صاروخ على الجليل الغربي.

وأظهرت صور لـ"فرانس برس" في بتاح تكفا قرب تل أبيب، عدة مركبات متضررة ومحترقة، ومنزلا مصابا بالشظايا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي التصدي لعدد من الصواريخ والقذائف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن حزب الله "يطلق صواريخه نحو إسرائيل مستهدفا شمالها ومركزها".

ووصف الصواريخ بأنها "عبثية تطلق بشكل عشوائي لرفع معنويات العناصر المنهارة في الجنوب والبقاع والضاحية. قلناها يوما: يا ويل من يعادينا ويعتدي على مواطنينا".

وفي 23 سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على معاقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، وأطلقت عمليات توغل بري في المناطق الحدودية في 30 من الشهر ذاته.

وأسفر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 3600 شخص على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.