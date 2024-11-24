العالم اليوم - سماع طلقات.. الشرطة الأردنية تطوق محيط السفارة الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر سماع طلقات.. الشرطة الأردنية تطوق محيط السفارة الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:31 صباحاً - قال شهود الأحد إن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان بعد سماع طلقات نارية.

وأكد مراسل دوت الخليج أن الأمن العام الأردني أغلق الطرق المؤدية إلى محيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

وذكر شاهدان أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة، بعد سماع إطلاق نار متقطع.

وقال مصدر أمني إن الشرطة ناشدت السكان بالبقاء في منازلهم بينما يبحث أفراد الأمن عن مطلقي الرصاص.

والمنطقة القريبة من السفارة التي تخضع لحراسة مكثفة من المناطق المعروفة التي تنظم بها احتجاجات عادة ضد إسرائيل.