انت الأن تتابع خبر «لو ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة» .. احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب بيتجسسوا عليك وعارفين كل حاجة عنك وبيراقبوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجميع معرض للاختراق والتجسس علي هاتفه بطري مختلفه وغير متوقعه ، لذلك يجب أن تعلم جيدًا عن علامات اختراق هاتفك حتي لا تتعرض للسرقة او التهكير وسرقة معلوماتك الشخصية ، حيث توجد هناك العديد من التطبيقات التي يتم تصميمها ويتم تحميلها بهدف شيء ما، وتكون هي السبب فيما بعد في سرقة بيانات جهازك وانت لا تعلم ويبدأ المحتالين في الضغط عليك بهذه المعلومات وقد يطلبون منك الحصول على أموال من فترة لأخرى، ولكن هناك العديد من الإشارات التي توضح أن جهاز الهاتف الخاص بك قد تم اختراقه ، تابع معنا..

الخطوات التي توضح هل جهازك مخترق أم لا

في البداية من اجل التأكد من سلامة هاتفك من عندم الاختراق توجد هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التحقق من جهازك

وهل هو مخترق أم لا ومنها كالتالي:

في البداية عليك القيام بالدخول إلى برنامج واتساب الموجود على جهازك المحمول.

ثم يجب الضغط على 3 نقاط الموجودة على الشاشة بالأعلى.

ثم بعدها يجب عليك النقر على تبويب الأجهزة المرتبطة من بين الخيارات الموضحة على الشاشة.

وهنا إذا كان هناك أجهزة نشطه فهذا يعني أن الواتس اب الخاص بك مفتوح في مكان آخر ، لذلك فإن عليك تسجيل الخروج منها.

يجب التحقق من رمز الاستجابة السريع الموجود على الصفحة حتى تتحقق من أن الحساب سليم تمامًا.

كيف يمكن حماية الهاتف من الاختراق؟