انت الأن تتابع خبر «لو ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة» .. احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب بيتجسسوا عليك وعارفين كل حاجة عنك وبيراقبوك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الجميع معرض للاختراق والتجسس علي هاتفه بطري مختلفه وغير متوقعه ، لذلك يجب أن تعلم جيدًا عن علامات اختراق هاتفك حتي لا تتعرض للسرقة او التهكير وسرقة معلوماتك الشخصية ، حيث توجد هناك العديد من التطبيقات التي يتم تصميمها ويتم تحميلها بهدف شيء ما، وتكون هي السبب فيما بعد في سرقة بيانات جهازك وانت لا تعلم ويبدأ المحتالين في الضغط عليك بهذه المعلومات وقد يطلبون منك الحصول على أموال من فترة لأخرى، ولكن هناك العديد من الإشارات التي توضح أن جهاز الهاتف الخاص بك قد تم اختراقه ، تابع معنا..
الخطوات التي توضح هل جهازك مخترق أم لا
- في البداية من اجل التأكد من سلامة هاتفك من عندم الاختراق توجد هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التحقق من جهازك
وهل هو مخترق أم لا ومنها كالتالي:
- في البداية عليك القيام بالدخول إلى برنامج واتساب الموجود على جهازك المحمول.
- ثم يجب الضغط على 3 نقاط الموجودة على الشاشة بالأعلى.
- ثم بعدها يجب عليك النقر على تبويب الأجهزة المرتبطة من بين الخيارات الموضحة على الشاشة.
- وهنا إذا كان هناك أجهزة نشطه فهذا يعني أن الواتس اب الخاص بك مفتوح في مكان آخر ، لذلك فإن عليك تسجيل الخروج منها.
- يجب التحقق من رمز الاستجابة السريع الموجود على الصفحة حتى تتحقق من أن الحساب سليم تمامًا.
كيف يمكن حماية الهاتف من الاختراق؟
- 1– في لقاء هام مع حديث لـ”سكاي نيوز عربية” قال الخبير التكنولوجي الاستاذ محمد سعيد، في يجب عليك في البداية استخدام كلمة سر لحماية هاتفك المحمول ويفضل اختيار نمط الشاشة بدلا من الأرقام التي قد تكون سهلة في الوصول إلى فتح الهاتف.
- 2– كما ذكر سعيد خطوتين هامتين في حماية هاتفك، أولها تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها، محذرا من استخدام برامج واتساب الذهبي ولا غيره، واصفا بأنها “عمليات نصب”.
- 3- وأضاف أن الخطوة الثانية التأكد من غوغل بلاي بأن التطبيق آمن للاستخدام عن طريق الاطلاع على معلوماته.
- 4- وحذر خبير التكنولوجيا من الضغط على أي لينكات يتم إرسالها لك حتى من أصدقائك ومهما كان درجة ثقتك به.