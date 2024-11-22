سيميوني يثير الشكوك بشأن مستقبله مع أتلتيكو مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أثار دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الشكوك بشأن مستقبله مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، أفادت بأن النادي المدريدي، بدأ البحث عن مدرب جديد، لخلافة الأرجنتيني في منصبه.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غداً السبت، في الجولة 14 من الدوري الإسباني، وستحمل هذه المباراة رقم 700 للمدرب الأرجنتيني مع النادي الإسباني، كمدرب للفريق.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال سيميوني: “مبدئياً، أنا ممتن لكل من عملوا في الجهاز الفني، ومن يرافقوني، ولكل اللاعبين الذين جعلوني، بصفتي مدرباً، أبقى طوال هذا الوقت في النادي”.

وأضاف: “أنا ممتن جداً لأتلتيكو، وأشعر بسعادة كبيرة لأنني سأكمل 700 مباراة هنا”.

وبخصوص مستقبله، قال: “في الحقيقة، لا أرى شيئاً ولا أفكر في شيء، سوى مباراة ألافيس، وطريقة التعامل مع مثل هذا اللقاء المهم جداً بالنسبة لنا”.

وأتم بهذا الشأن: “نحتاج لتسيير المباراة إلى حيث نرغب، كي نلحق بالخصم ضرراً.. سيكون اللعب بإيقاع مرتفع مهماً، وهذا ما سنسعى إليه”.