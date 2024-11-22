طريقة تحضير الفلافل كالمطاعم لأطفالك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:00 صباحاً - فوائد الفلافل للأطفال

تُعد الفلافل واحدة من الوجبات الشعبية اللذيذة والمفيدة التي نشأت في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعتبر خيارًا ممتازًا للأطفال بفضل مكوناتها الغذائية الغنية والمتنوعة. تحتوي الفلافل على البقوليات، مثل الحمص أو الفول، وهي مصدر كبير للبروتين النباتي والألياف. إضافة إلى ذلك، فإنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الأطفال مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.

مكونات تحضير الفلافل المنزلية

لتحضير الفلافل في منزلك بطريقة مشابهة لطعم الفلافل في المطاعم، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب من الحمص الجاف

نصف كوب من البقدونس المفروم

حبة بصل صغيرة، مفرومة

3 فصوص من الثوم، مفرومة

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

ملح وفلفل حسب الرغبة

زيت للقلي

خطوات تحضير الفلافل

خطوة 1: إعداد الحمص

ابدأي بنقع الحمص في الماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو طوال الليل. تأكدي من أن الماء يغطي الحمص تمامًا، لأنه سيتضاعف في الحجم. بعد النقع، صفي الحمص جيدًا واشطفيه بالماء النظيف.

خطوة 2: مزج المكونات

في مُحضّر الطعام، ضعي الحمص المنقوع مع البقدونس، والبصل، والثوم، والكمون، والكزبرة، والبيكينج باودر، والملح والفلفل. افرمي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

خطوة 3: تشكيل الفلافل

باستخدام اليدين أو أداة تشكيل الفلافل، قومي بتشكيل الخليط إلى كرات أو أقراص صغيرة حسب تفضيلك.

خطوة 4: قلي الفلافل

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة. قومي بقلي أقراص الفلافل حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا من الخارج. قومي بتصفيتها من الزيت الزائد على مناديل ورقية.

نصائح لتقديم الفلافل لأطفالك

قدمي الفلافل مع صلصة الطحينة أو الزبادي، حيث يضيفان نكهة لذيذة ويزيدان من قيمة الوجبة الغذائية.

استخدمي خبز البيتا المحمص لتقديم الفلافل واستمتعي بأكلها مع الأطفال.

يمكنك إضافة شرائح الخيار والطماطم والخس لتقديم الفلافل كساندويتش صحي ومتكامل.

بهذه الطريقة، يمكنك تقديم فلافل منزلية شهية وصحية لأطفالك، تجمع بين النكهة اللذيذة والقيمة الغذائية العالية، مما يجعلها وجبة مثالية للعائلة بأكملها.