الدوري التونسي (9): الترجي في ضيافة بن قردان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا اتحاد بن قردان والترجي الرياضي، مباريات الجولة التاسعة من الدوري التونسي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل اتحاد بمقردان هذه المباراة وهو في المركز الثالث عشر بـ 6 نقاط، فيما يتواجد الترجي الرياضي في المركز الخامس بـ 15 نقطة.

ويتصدر الترجي الجرجيسي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 19 نقطة، يليه الإفريقي بـ 18 نقطة، وفي المركز الثالث فريق الأولمبي الباجي بـ 17 نقطة.