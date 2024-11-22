المنتخب السعودي يشارك في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن المنتخب السعودي بصدد المشاركة في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، والتي ستقام، الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة ما بين 14 يونيو/ حزيران و6 يوليو/ تموز المقبلين.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن الإعلان عن مشاركة الأخضر في البطولة، سيتم مطلع العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن المنتخب السعودي سيشارك في البطولة دون تواجد لاعبي الهلال، نظراً لمشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الولايات المتحدة، أيضاً.

يشار إلى أن قرعة كأس الكونكاكاف ستقام يوم 10 أبريل/نيسان 2025.