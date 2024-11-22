حصان رابح وسط القطاعات.. خبراء يتوقعون تحقيق نمو كبير بالقطاع السياحي في مصر الفترة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن الفترة الماضية الحكومة أولت اهتماما استثنائيا بقطاع السياحة، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، متوقعا تحقيق نمو كبير بالقطاعي السياحي الفترة القادمة.
وأضاف خلال مداخلة على قناة "اكسترا نيوز": "السياحة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، والاهتمام بهذا القطاع، يزيد من فرص العمل للشباب، لذا عملت الدولة على الاهتمام بالبنية التحتية للقطاع، والتسويق الجيد لمصر ومشاركة ممثلين عن مصر في عدد من المحافل العالمية المتخصصة في السياحة".
وتابع: "الساحة مرتبطة بـ 73 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يتيح فرص عمل بمختلف المحافظات في قطاع السياحة، والفترة الماضية قطاع السياحة استقطب عمالة وصلت لـ مليون ونصف، وهو ما يساعد على نمو الحركة الاقتصادية".
وقال: "لدينا تنوع كبير في المنتج السياحي، وشاهدنا التطوير الكبير الذي قامت به الدولة في عدد من المنشآت السياحية، فضلا عن إنشاء متاحف جديدة في المدن الساحلية لربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية".
وأكد الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن الحكومة قدمت دعما كبيرا للقطاع السياحي، خلال الفترة الأخيرة، في أكثر من محور، من خلال إنشاء مدن سياحية كبيرة وضخ استثمارات ضخمة.
وأضاف خلال مداخلة على قناة "اكسترا نيوز": "الحكومة عملت على جذب عدد كبير من السائحين وإنشاء المزيد من الغرف الفندقية، وآخر مبادرة قامت بها الدولة، هي دعم الشركات السياحية والفنادق، من خلال إنشاء فنادق عن طريق توفير قروض".
وتابع: "الحكومة أيضا قدمت دعما لقطاع الطيران لزيادة عدد المقاعد، وبالتالي تزيد عدد الوفود المستجلبة من الخارج من الدول المصدرة للسياحة".
وقال: "من أهم ما قامت به الدولة، هو توسيع الطاقة الاستيعابية في المطارات، واستخدام الرقمنة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التسويق في المعارض الدولية وحضور المستثمرين المصريين فيها".