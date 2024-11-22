انت الأن تتابع خبر ثلاثة انتصارات وتعادل في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز الكرامة على الشعلة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي انطلقت اليوم وشهدت فوز الشرطة على الفتوة وحطين على الوثبة وتعادل الطليعة مع جبلة.

ففي اللقاء الذي جمعهما على ملعب الباسل بحمص فاز الكرامة على الشعلة “الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز” بهدف دون رد سجله نصوح نكدلي بالدقيقة 55.

كما فاز الشرطة على الفتوة بهدف نظيف سجله أحمد محيا بالوقت بدل الضائع وذلك في اللقاء الذي جرى على ملعب الجلاء بدمشق.

وعلى ملعب الباسل في اللاذقية فاز حطين على الوثبة بهدفين دون رد جاءا عبر مارديكيك مارديكيان ومصطفى جنيد بالدقيقتين 18 و46.

وانتهى اللقاء الذي جمع الطليعة مع جبلة على الملعب البلدي في حماة بالتعادل السلبي.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها غدا بلقاء تشرين مع الجيش على أرض ملعب الباسل في اللاذقية.