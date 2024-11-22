الرياضة

ياسر ريان: عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان نجم النادي السابق، عن المقارنة بين مصطفى شوبير حارس الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "مصطفى شوبير أكثر حارس تعرض للضغوطات ورغم ذلك دائما يقدم مردودا فنيا رائعا".

ياسر ريان: عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب

وأضاف: "مصطفى شوبير ليس حارس صغير ويستحق اللعب بشكل أساسي، عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب".

وأكمل: "حسام حسن له الحق في اختيار قائمته واللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي، ومن وجهة نظري الشناوي وشوبير وعواد هم حراس المنتخب في الفترة المقبلة".

واختتم حديثه قائلًا: "محمد الشناوي صمم على التواجد في مباراة الرأس الأخضر لحمل شارة قيادة المنتخب، المشاركة بشكل أساسي مع النادي أحد أهم الشروط للتواجد في المنتخب الوطني".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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