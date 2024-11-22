نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب والأخدود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين الأخدود والشباب، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

نتيجة مواجهة الأخدود والشباب في الدوري السعودي

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة الأخدود والشباب، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

افتتح الشباب أولى أهداف اللقاء، عن طريق المدافع البرازيلي روبرت رينان، قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+3.

ومع بداية الشوط الثاني، عادل الأخدود النتيجة عن طريق المهاجم الزيمبابوي نوليدج موسونا في الدقيقة 49، بعد تمريرة متقنة من زميله سافيور جودوين.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الشباب إلى 22 نقطة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.