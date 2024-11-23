شكرا لاهتمامك لمعرفة الان تردد قناة طيور الجنة الجديد لمتابعُة اروع البرامج الاطفال على النايل سات بصورة ممتازة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات الفضائية التي تشتهر في الوطن العربي، ويرغب عدد كبير التعرف على التردد الخاص بها حيث انها تمتاز بتقديمها محتوى مميز تعليمي وترفيهي، ويتم توجية الصغار لعدد من العادات الصحيحة ولكن بشكل إيجابي ومن خلال مقالنا سنتعرف على استمتع باحلي الأغاني علي تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2024

تمتاز القناة بانها تقوم بتقديم محتوى خاص بالأطفال، وغير ذلك انها تعمل على توفير البرامج الممتعة والمسلية و محتوى ترفيهي ويبحث عدد كبير من الإباء حول الوطن العربي عن التردد الجديد الخاص بالقناة ويمكننا ان نتعرف على بيانات ترددها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد على القمر الصناعي نايل سات: 11252

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة على عرب سات 2024

تعد من القنوات التي تقوم بتحديث ترددها بشكل مستمر لضمان عدم حدوث اي شكاوي ويتم بث محتواها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ومن ضمن بياناتها على العرب سات هو:

التردد على عرب سات: 11310.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

تمتاز قناة طيور الجنة عن غيرها من القنوات الخاصة بالصغار بعدد من المميزات ومنها: