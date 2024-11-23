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أحمد جودة - القاهرة -
أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري، ولم يستغل الفرص التي أتيحت له، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد السلام وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.
كولر: الأهلي لم يستغل الفرص أمام الاتحاد السكندري وغير سعيد بالتعادل
وقال كولر- في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة- "الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص في الشق الهجومي، وأهدر العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بالشكل المناسب".
وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل أكبر، وسجل الفريق هدفًا من ركلة جزاء.
وأضاف أن الاتحاد السكندري استغل خطأ دفاعيا وسجل هدف التعادل، وأنه غير سعيد بالنتيجة.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول وبفارق الأهداف عن كل من بيراميدز صاحب المركز الثاني، وعن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.