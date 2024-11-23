نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبو وعشاق الدوري المصري الممتاز في أنحاء المعمورة، مواعيد مباريات البطولة، حيث تتسم مواجهات دوري نايل هذا الموسم 2024/2025، بالقوة والإثارة والتكافؤ.

مواعيد مباريات يوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتستكمل اليوم السبت فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويأتي أبرزها المواجهة المرتقبة بين الزمالك والمصري.

وشهد يوم الجمعة، بداية منافسات الجولة الثالثة، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، بينما حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل، وفي الإسكندرية نجح فاركو في تحقيق انتصار كبير على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

طلائع الجيش يستضيف سموحة في الدوري المصري

يستضيف طلائع الجيش نظيره فريق سموحة، على أرضية ملعب جهاز الرياضة العسكري، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر وفلسطين والسادسة بتوقيت السعودية وقطر والسابعة بتوقيت الإمارات وعمان.

وتذاع المواجهة عبر شبكة قنوات ON TIME SPORT، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري نايل لموسم 2024/2025، وتحديدًا على قناة ON TIME SPORT 2.

الجونة يواجه غزل المحلة في الدوري النصري

▪︎يستعد الجونة لمواجهة قوية أمام زعيم الفلاحين "غزل المحلة"، على أرضية ملعب خالد بشار، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة بتوقيت الإمارات وعمان.

ويمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات ON TIME SPORT، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري نايل لموسم 2024/2025، وتحديدًا قناة ON TIME SPORT1.

المصري يحل ضيفًا على الزمالك في دوري نايل

▪︎يختتم اليوم بمواجهة من العيار الثقيل، حيث يحل المصري البورسعيدي ضيفًا على نظيره الزمالك، على أرضية ملعب برج العرب، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

وتنقل المواجهة عبر شبكة قنوات ON TIME SPORT، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري نايل لموسم 2024/2025، وبالتحديد على قناة ON TIME SPORT1.