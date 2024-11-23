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أحمد جودة - القاهرة -

فاز أولمبيك آسفي على ضيفه النادي المكناسي (3-0) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المغربي لكرة القدم.

أولمبيك آسفي يهزم المكناسي بثلاثية في الدوري المغربي

ورفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد النادي المكناسي عند 13 نقطة في المركز الـ13، بفارق الأهداف خلف فرق الدفاع الحسني الجديدي واتحاد طنجة، والرجاء، والنادي السالمي.

وتقدم أولمبيك آسفي في الدقيقة (50) عن طريق إبراهيم البحراوي، قبل أن يضيف شيلكنا ساماكي، الهدف الثاني في الدقيقة (79 من ضربة جزاء).

وفي الدقيقة (90+10)، عاد ساماكي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لأولمبيك آسفي.