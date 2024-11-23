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أولمبيك آسفي يهزم المكناسي بثلاثية في الدوري المغربي

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أحمد جودة - القاهرة -  

فاز أولمبيك آسفي على ضيفه النادي المكناسي (3-0) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المغربي لكرة القدم.

أولمبيك آسفي يهزم المكناسي بثلاثية في الدوري المغربي

ورفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد النادي المكناسي عند 13 نقطة في المركز الـ13، بفارق الأهداف خلف فرق الدفاع الحسني الجديدي واتحاد طنجة، والرجاء، والنادي السالمي.

وتقدم أولمبيك آسفي في الدقيقة (50) عن طريق إبراهيم البحراوي، قبل أن يضيف شيلكنا ساماكي، الهدف الثاني في الدقيقة (79 من ضربة جزاء).

وفي الدقيقة (90+10)، عاد ساماكي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لأولمبيك آسفي.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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