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أحمد جودة - القاهرة -

حث مدرب برشلونة، هانز فليك، لاعبي فريقه اليوم الجمعة، على تكثيف جهودهم خلال مواجهة سيلتا فيغو في "الليغا" غدًا السبت مع غياب الجناح لامين يامال للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابته في الكاحل.

مدرب برشلونة: الفوز ممكن دون لامين يامال

وغاب اللاعب (17 عامًا) عن خسارة الفريق 1-0 أمام ريال سوسييداد والتي أوقفت سلسلة من 7 انتصارات لبرشلونة بكافة المسابقات قبل أسبوعين، حيث أكد فليك أن لاعبيه بحاجة لإظهار قدرتهم على الفوز دون نجم الفريق الشاب.

وقال فليك خلال مؤتمر صحافي: "غدًا سأطرح السؤال على الفريق، سيكون سؤالًا جيدا للغاية بالنسبة لهم (إذا كان بوسعهم الفوز دون لامين).

"لم نلعب بشكل جيد أمام ريال سوسييداد ولم يكن ذلك بسبب غياب لامين، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لكن لدينا خيارات للعب بشكل جيد بدونه أيضًا.

"لن يكون قادرًا على اللعب غدًا، لا نعرف متى سيكون قادرًا على العودة من إصابته، ولكن ما هو واضح بالنسبة لي هو أننا نريده أن يعود فقط عندما يتعافى بنسبة %100".

ولعب لامين دورًا كبيرًا في فوز إسبانيا بلقب بطولة أوروبا في وقت سابق من هذا العام في ألمانيا، وحصد جائزة أفضل هدف وأفضل لاعب شاب في البطولة في موسمه الافتتاحي.

وواصل تألقه هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة ليساعد برشلونة على تصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن غريمه ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني ولديه مباراة إضافية.

وأشار فليك إلى أنه ربما يتعين عليه تعديل نهجه لأنه من الصعب استبدال لاعب متعدد الإمكانيات مثل يامال.

وقال فليك "ربما نكون مقيدين بعض الشيء بسبب غياب لامين.

"لكن لدينا الكثير من اللاعبين ذوي الجودة العالية ويمكنهم اللعب في مراكز مختلفة. سنرى ما نحتاجه وسنضع خطة اللعب.

"من المهم دائمًا بعد فترة التوقف الدولي أن نعود بقوة وثقة، هذا هو هدفنا غدًا".

ويستضيف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، والذي يتأخر بنقطة واحدة عن ريال مدريد، فريق ألافيس المتواضع غدًا السبت.