نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني ينعى الراحل محمد رحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نعى أكرم حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات.

وقال أكرم حسني: "لاحول ولا قوة الا بالله.. إنا لله وإنا اليه راجعون...انتقل إلى رحمة الله صديقي الفنان الكبير محمد رحيم ربنا يرحمه ويحسن اليه ويصبر اهله...سبحان من له الدوام".



آخر أعمال أكرم حسني



وكان اخر اعمال أكرم حسني هو العرض المسرحي «ألف تيتة وتيتة» ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، التي تدور أحداثها في إطار كوميدي، تضم عدد من الفنانين بجانب الفنان أكرم حسني أبرزهم: بيومي فؤاد ميرنا جميل واَخرين.

وايضا شارك في مسلسل «بابا جه»، الذي عرض في رمضان 2024، وشاركه البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، محمود البزاوي، وفريال يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين وكريم فهمي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.

وايضا تعاون مع الفنانة أنغام مؤخرا في كتابة أغنيتين من ألبومها الجديد وهما، «تيجي نسيب»، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي، وخليك معاها، وهي من ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدي.