بكلمات مؤثرة...شريف رمزي يحيي ذكرى وفاة أخيه

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان شريف رمزي بذكرى السنوية الأولى لوفاة أخيه، حيث عبّر عن مشاعره الحزينة والفراق الذي يشعر به بعد فقدان شخص قريب منه. في منشور مؤثر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام ، شارك شريف ذكرياته الجميلة مع أخيه، مسلطًا الضوء على اللحظات السعيدة التي قضياها معًا، وأهمية العلاقة التي جمعتهما.

وقال:" النهاردة الذكري الثانوية الأولى لوفاة صلاح أخويا ،الله يرحمه انا حقيقي مش عارف السنة دي عدت ازاي،لحد النهاردة أنا بتعامل على أنه موجود وعايش وسطينا،عمري ما وجهت حقيقة وفاته لأنها كانت فاجعة وميعوضهاش أي حاجة في الدنيا".

وأضاف:" ربنا يجمعنابيك في الجنة يا صلاح يا حبيب عمري ارجو من الجميع الدعاء".

آخر أعمال شريف رمزي

يعد آخر أعمال شريف رمزي مسلسل اللعبة 3، وعرض العمل عام 2022، وضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني.