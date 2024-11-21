انت الأن تتابع خبر "انسى إنك تروح لدكاترة تاني".. العشبة المعجزة لتنظيف القولون والتخلص من البراز المتحجر في ثواني.. جرب وهتدعيلي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يأتي القولون كأحد أبرز الأجهزة المهمة والتي تقوم بدور حيوي في الجسم، حيث أنه جزء من الجهاز الهضمي يعمل على امتصاص الماء والمعادن وينظم حركة الأمعاء، ويعمل على استضافة البكتيريا النافعة للهضم، لذلك فمن المهم أن يتم تنظيف القولون من الحين والآخر، من البراز المتجر لضمان مباشرة عمله بشكل طبيعي دون أن يصاب بأي ضرر، وهنا يأتي دور الأعشاب الطبيعية بدلا من اللجوء إلى الأطباء وصرف أعباء مالية كبيرة لذلك نكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية عن عشبة جبارة لتنظيف القولون.
دور عشبة السنا فى تنظيف القولون
- تتميز عشبة السنا انها تساعد على تحسين عملية الهضم، وتساعد على منع الإسهال، ويتم تناولها من خلال غلي كوب من الماء مع ملعقة من عشبة السنا ويتم تحليته بالسكر أو العسل حسب الرغبة، وتعتبر هذه الطريقة، طريقة فعالة ومجربة سوف تزيل البراز المتحجر، إلى جانب دورها فى طرد الغازات وايضا تحسين عملية الهضم.
- وتقوم عشبة السنا بدو مهم فى تخفيف الإمساك إذ أنها تحتوي على مركبات الجليكوسيدات وهي موجودة في أوراق العشبة وتعمل على تحفيز تقلصات الأمعاء، مما يعزز حركة الأمعاء ويساعد في التخلص من الفضلات بسرعة عادة خلال من 6 إلى 12 ساعة من تناولها، كما أنه معروفة أيضًا في الطب الصيني التقليدي حيث تعمل على التخلص من الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة وتنظيفها من المواد المتكتلة، لذلك فهي خيار ممتاز ومثالي.
- وتساعد عشبة السنا في علاج عسر الهضم وتعالج حرقة المعدة والغثيان والتجشؤ المستمر بسبب قدرتها على تقليل تراكم الغازات في المعدة وهو ما يساعد بشكل كبير في تقليل الانتفاخ بشكل جيد.