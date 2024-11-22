دوت الخليج تنعي المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني في وفاة عمها

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أحمد جودة - القاهرة - أسرة تحرير بوابة دوت الخليج الإلكترونية، تنعى عم الزميلة دينا الفولي المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني.

ويعزي الصحفي أحمد رفعت صديق، مسؤول ملف الطيران بـ "دوت الخليج" ببالغ الحزن والأسى، دينا الفولي المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني في وفاة المغفور له باذن الله تعالى عمها مصطفى الفولي. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيج جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.