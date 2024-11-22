أخطاء تجعل البشرة باهتة ومجهدة.. احذريها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - تعتبر البشرة الباهتة والمجهدة مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، وقد تكون ناتجة عن عدة عوامل، منها أخطاء في روتين العناية بالبشرة والعادات اليومية، في هذا المقال، سنتطرق إلى أهم الأخطاء التي يجب تجنبها للحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة.

إهمال تنظيف البشرة: عدم تنظيف البشرة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأوساخ والزيوت، مما يجعل البشرة تبدو شاحبة.

عدم ترطيب البشرة: تجاهل استخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك يمكن أن يؤدي إلى جفافها وفقدان إشراقتها.

التعرض المفرط للشمس: عدم استخدام واقي الشمس أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في تلف البشرة وظهور البهتان.

قلة النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر سلبًا على مظهر البشرة، مما يجعلها تبدو متعبة وشاحبة.

التغذية غير المتوازنة: تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، وقلة تناول الفواكه والخضروات، يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة البشرة.

الإفراط في استخدام المكياج: استخدام المكياج الثقيل أو تركه لفترات طويلة دون تنظيف قد يسد المسام ويؤدي إلى بشرة باهتة.

عدم شرب كميات كافية من الماء: قلة شرب الماء تؤدي إلى جفاف البشرة وتفقدها حيويتها.

الإجهاد والتوتر: مستويات التوتر العالية يمكن أن تؤثر على صحة البشرة، مما يجعلها تبدو شاحبة وغير صحية.

عدم تقشير البشرة: عدم تقشير البشرة بشكل دوري يمكن أن يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة، مما يجعلها تبدو باهتة.

تجاهل العناية الخاصة بالمنطقة حول العينين: عدم استخدام كريم خاص للعينين يمكن أن يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء والتجاعيد، مما يؤثر على مظهر البشرة بشكل عام.

نصائح لتحسين مظهر البشرة

احرصي على وضع روتين يومي للعناية بالبشرة يشمل التنظيف، الترطيب، والحماية من الشمس.

تناولي غذاءً متوازنًا يحتوي على مضادات أكسدة.

احرصي على الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة تقنيات الاسترخاء لتقليل التوتر.

بتجنب هذه الأخطاء، يمكنك تحسين صحة بشرتك وجعلها تبدو أكثر إشراقًا وحيوية.