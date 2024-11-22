تعرف على فوائد القراءة للأطفال..

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - تلعب القراءة دورًا أساسيًا في تطوير الأطفال منذ مراحلهم المبكرة، حيث توفر فوائد صحية ونفسية متعددة تعزز نموهم الشامل. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات، تعتبر القراءة وسيلة حيوية للتواصل والتعلم والاستكشاف.

وفقًا لموقع “Night Zookeeper Blog”، إليك بعض فوائد القراءة للأطفال منذ عامهم الأول:

تعزيز النمو العقلي واللغوي: تساعد القراءة بصوت عالٍ الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية وزيادة مفرداتهم منذ الصغر. كما تساهم القصص المصورة في تحفيز خيالهم وتعزيز قدرتهم على التركيز والفهم.

تقوية الروابط العاطفية: تعمل جلسات القراءة المشتركة بين الآباء والأطفال على تعزيز الروابط العاطفية، مما يشعر الطفل بالأمان والانتماء. هذا الوقت المخصص للقراءة يشجع الطفل على التواصل مع والديه، مما يسهم في بناء علاقة قوية وداعمة.

تحسين الذكاء العاطفي:من خلال القصص التي تتناول مشاعر وتجارب متنوعة، يكتسب الطفل فهمًا أعمق للعواطف وكيفية التعبير عنها. يساعد ذلك في تنمية مهارات التعاطف وتنظيم المشاعر منذ الصغر.

تعزيز جودة النوم: تعتبر القراءة قبل النوم طقسًا يوميًا مهدئًا يهيئ الطفل للنوم، مما يسهل عليه الاسترخاء والاستعداد للراحة.