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هانزي فليك: سأطرح هذا السؤال على اللاعبين!

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أكد هانزي فليك، مدرب برشلونة، أن غياب لامين يامال عن مواجهة سيلتا فيجو، غداً السبت، سيكون مؤثراً، مشيراً إلى الخيارات المتاحة لتعويضه.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال فليك: “أمام ريال سوسيداد (الخسارة 1-0)، لم نلعب بشكل جيد ولم يكن ذلك بسبب غياب لامين”.

وأكد: “بالنسبة لنا هو لاعب مهم للغاية، ولكن لدينا خيارات للعب.. غداً لن يتمكن من اللعب، ولا نعرف متى سيلعب، نريده أن يعود بنسبة 100%”.

وعن حقيقة أن الهزائم التي تعرض لها برشلونة كانت في غياب لامين يامال، رد: “غداً سأطرح هذا السؤال على الفريق، سيكون سؤالاً جيداً للغاية بالنسبة لهم”.

وبشأن بديل لامين يامال، أفاد: “لدينا خيارات مختلفة، يمكن أن يكون رافينيا، داني أولمو، فيرمين، بابلو أو باو توريس”.

وعن إمكانية تغيير خطة الفريق، قال: “قد نكون مقيدين بعض الشيء بسبب غياب لامين، لكن لدينا العديد من اللاعبين ذوي الجودة العالية ويمكنهم اللعب في مراكز مختلفة، سنرى ما سنحتاج إليه ونصمم خطة اللعب”.

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أحمد صلاح

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