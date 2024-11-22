حياة كريمة ببنى سويف: فحص وعلاج 1100حالة وتقديم 3400 خدمة طبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:41 مساءً -

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته سماح جاد وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى الأربعاء والخميس بقرية براوة فى تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة ،الأسنان ، العظام) ضمن اجراءات وقائية مشددة وتم الكشف على 1146 مريض وصرف العلاج بالمجان.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة الحمل وسرطان الثدى وسلامة الغذاء والرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن 300 وتقديم 3478 خدمة.