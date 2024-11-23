شكرا لاهتمامك لمعرفة الان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 2024 لشهر نوفمبر وفقاً لبيان وزارة الموارد والتنمية البشرية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور حيث انه يعد من البرامج التي تقدم المساعدة لعدد كبير من الأسر المحتاجة في المملكة العربية السعودية، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعى لشهر نوفمبر 2024.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 2024 لشهر نوفمبر
اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وذلك يتم الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن هناك بعض من التاخيرات التي تحدث بصورة مفاجئة والتي تسبب في تقديم أو تأخير موعد الصرف، وهي انه سيتم موافقة يوم الصرف مع عطلة رسمية كما يتم صرف الدعم يوم الخميس الذي يسبقه، كما يؤجل الصرف في حالة موافقة يوم الصرف يوم السبب والذي يعتبر يوم عطلة رسمية للبنوك.
ما هي اهم خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان المطور
ويمكن الاستعلام من خلال هذه الخطوات التي سيتم توضيحها وهي:
- في بداية الامر يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم يتم بعد ذلك إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.
- كما انه لابد من التأكد من وضع رمز التحقق في المكان المخصص له وبصورة صحيحة.
- يتم اختيار دراسة أهلية الضمان الاجتماعي.
- بعد ان يتم النقر عليها ستظهر نتائج القبول في الضمان الاجتماعي المطور.
- فقد تم الاعلان عن زيادة ملكية 20% للضمان الاجتماعي، فقد يتم وصول راتب الاسرة 1320 ريال سعودي بعد الزيادة، أما عن الشخص التابع قيتم حصوله على 660 ريالًا.