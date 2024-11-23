شكرا لاهتمامك لمعرفة الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل والعرب سات باقوي اشارة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من اهم القنوات الرائدة التي تمتاز بعرض الكثير من البرامج الوثائقية والبرامج التعليمية، والتي يفضلها الكثير من محبي الثقافة والمعرفة في العالم العربي، غير انها تمتاز بعرضها محتوى ملهمًا ومفيدًا وينمي حب الاكتشاف ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل والعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكننا الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية من خلال البيانات الاتية على القمر الصناعي نايل سات وهي:

التردد الخاص بالقناة: 11226

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

كما انه يمكننا استقبال القناة على العرب سات من خلال البيانات الاتية:

التردد: 11804

معدل الترميز: 2500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكننا تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال من خلال عدد من الخطوات التالية:

يتم استخدام جهاز التحكم واضغط على زر الإعدادات.

ثم يتم البحث عن خيار اضافة تردد.

أدخل كافة بيانات التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك.

الضغط على زر بحث عن القنوات المتاحة.

سيتم العثور على القناة.

حفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

ما هي مميزات قناة ناشيونال جيو غرافيك

تتميز بعدد من المميزات التي ها من ضمن افضل القنوات والتي يبحث عنها الكثير ومنها: