العالم اليوم - بالفيديو.. 4 صواريخ ثقيلة تهز وسط بيروت

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. 4 صواريخ ثقيلة تهز وسط بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 04:27 صباحاً - أشارت مصادر أمنية إلى سقوط 4 صواريخ على الأقل على وسط بيروت، وذلك في هجوم جوي فجر السبت.

وأشارت مراسلة دوت الخليج، إلى أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة على شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا وسط بيروت.

وأكدت أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة على شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا.

أتى ذلك، بعد سلسلة غارات سابقة طالت الضاحية وأطرافها عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء أبنية، يقع عدد منها في مناطق سكنية وتجارية مكتظة، في خضم استمرار المواجهة المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل منذ شهرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي العاصمة، فالأسبوع الماضي أغارت إسرائيل على منطقة مار الياس، وقبلها على رأس النبع حين اغتالت المسؤول الإعلامي في حزب الله، محمد عفيف.