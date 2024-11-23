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أحمد جودة - القاهرة -

فشلت مساعي نادي مانشستر سيتي لمنع حدوث تغييرات على قواعد الرعاة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مانشستر سيتي يفشل في منع تغيير قواعد صفقات الرعاة في الدوري الإنجليزي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن 16 ناديا صوتوا لصالح القواعد،والتي تم فرضها على المسابقة بواقع تحد قانوني من جانب مانشستر سيتي أوائل العام الجاري.

وتنص تلك القواعد على أن الصفقات التجارية بين الأندية وصفقات الرعاية المرتبطة بالملاك يجب أن تتم بقيمة سوقية عادلة، ويعتبر مؤيدو تلك القواعد أن ذلك يمنع الأندية الغنية من رفع قيمة الصفقات بشكل مبالغ فيه.

وطالبت أندية أستون فيلا ونوتنجهام فورست ونيوكاسل يونايتد، إلى جانب مانشستر سيتي، بتأجيل العمل بتلك القواعد، لكن عمر برادة، المدير التنفيذي السابق في مانشستر سيتي والذي يعمل كرئيس تنفيذي حاليا في مانشستر يونايتد، كان واحدا ممن تحدثوا لصالح تطبيق القواعد اليوم الجمعة، خلال اجتماع الأندية وسط العاصمة لندن.

وتحدثت تقارير عدة عن دعم نادي تشيلسي لمانشستر سيتي في موقفه من القواعد، لكن انضم مستشار النادي، جيمس بونينجتون إلى برادة في الدفاع عن التغييرات خلال الاجتماع.

وفي الشهر الماضي، أقرت لجنة تحكيم بأن القواعد غير قانونية، لأسباب عدة من بينها عملية اقصاء قروض المساهمين في الأندية.