نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بونيفاس يغيب عن ليفركوزن بسبب الإصابة.. وألونسو يرد على شائعات رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، غياب مهاجمه النيجيري فيكتور بونيفاس عن الملاعب في الفترة المقبلة بسبب إصابته في الفخذ.

بونيفاس يغيب عن ليفركوزن بسبب الإصابة.. وألونسو يرد على شائعات رحيله

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نأمل أن يظل قادرا على اللعب هذا العام. سيتعين علينا الآن أن نرى كيف سيتعافى".

ولم يتم كشف النقاب بعد عن مدة غياب بونيفاس عن بطل الثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) الموسم الماضي، لكنه بات من المؤكد غيابه عن الفريق أمام ضيفه هايدنهايم، غدا السبت، بالدوري المحلي، كما سيفتقد الفريق خدماته أيضا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، يوم الثلاثاء القادم بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "سكور نيجيريا" الإخباري النيجيري، فإن بونيفاس تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد رواندا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن بونيفاس أحرز 8 أهداف في 15 مباراة خاضها مع ليفركوزن في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وفي سياق منفصل، تحدث ألونسو بهدوء عن الشائعات الأخيرة حول رحيله المبكر عن ليفركوزن من أجل تدريب ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وصرح ألونسو ردا على تقرير نشرته شبكة (يوروسبورت) في نسختها الإسبانية: "لا استطيع أن اقول أي شيء. نحن في بداية الموسم، وتركيزي منصب على الموسم الحالي".

وكشف التقرير أن هدف ألونسو يبدو واضحا: "أن يصبح خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد".

وقال ألونسو: "اشعر أن هدفي هو تقديم موسم جيد، وينبغي أن يكون هذا هدفنا وتركيزنا".

وأفادت صحيفة (بيلد) الألمانية بأن انتقال ألونسو إلى ريال مدريد من المرجح أن يتم في نهاية الموسم الجاري، أي قبل عام واحد من نهاية عقده الحالي مع ليفركوزن.

وقاد ألونسو فريق ليفركوزن إلى لقبه الأول في الدوري الألماني الموسم الماضي كما حصل معه على كأس ألمانيا أيضا في نفس الموسم.