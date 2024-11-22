انت الأن تتابع خبر الوصفة السحرية لنعومة ولمعان الشعر المجعد بمكونات طبيعية ونتيجة جنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر هو تاج المرأة وسرجمالها لذلك تهتم النساء حول العالم، بامتلاك شعر ناعم منسدل حتى تزيد من جمالها وجاذبيتها، والعديد يملكن شعر خشن ومتشابك، ويصيبهم بالانزعاج مما يواجهنه في طرق تصفيفه، وهناك عوامل عديدة تعمل على جعل الشعر متشابك أهمها استخدام الصبغات الكيميائية ومستحضرات العناية بالشعر

يوجد العديد من الوسائل التي تساعد على شعر الشعل ناعم ومنسدل أكثرها استخدامًا الوصفات الطبيعية.

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر

هناك مجموعة من الخلطات تساعد على تنعيم الشعر الخشن الآتي:

وصفة البيض

البيض مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر.

المكونات

بيض

زيت اللوز

زبادي

طريقة التطبيق

في وعاء نقوم بخفق البيض حتى الحصول على مزيج رغوي الملمس

إضافة باقي المكونات وتخلط جيدًا

وضع الخليط على فروة الرأس والشعر

تغطية الشعر والرأس بقبعة الاستحمام

ترك الخليط لمدة نصف ساعة

غسل الشعر بالمياه الباردة والشامبو الخاص

وصفة المايونيز

احتواء المايونيز على أحماض ومضادات أكسدة قوية عملت على تغذية الشعر.

المكونات

مايونيز

الافوكادو

طريقة التطبيق

في وعاء نضع المكونات جميعها

خلط المكونات جيدًا

وضع المزيج على فروة الرأس والشعر

تغطية الرأس والشعر بقبعة الاستحمام

ترك المزيج لمدة ساعة

غسل الشعر بالمياه الباردة والشامبو الخاص

وصفة الأفوكادو

يعد من المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتغذية الشعر.

المكونات

الأفوكادو

زيت الزيتون

طريقة التطبيق

هرس فاكهة الأفوكادو جيدًا

إضافة زيت الزيتون إلى الأفوكادو

غسل الشعر جيدًا

تطبيق الخليط على الرأس والشعر

تغطية الرأس والشعر بقبعة الاستحمام

ترك المزيج لمدة ساعة

غسل الشعر بالمياه الباردة والشامبو الخاص

وصفة الموز

يحتوي الموز على البوتاسيوم التي تعمل على تنعيم الشعر.

المكونات

الموز

زيت جوز الهند

طريقة التطبيق

هرس الموز جيدًا

إضافة زيت جوز الهند

تطبيق الخليط على الرأس والشعر

تغطية الرأس والشعر بقبعة الاستحمام

ترك المزيج لمدة ساعة

غسل الشعر بالمياه الباردة والشامبو الخاص.

وصفة أوراق الكرفس

المكونات

أوراق كرفس

وعاء

مشط

بونيه بلاستيك

عصارة كهربائية

طريقة التطبيق