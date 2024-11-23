نائب رئيس اتحاد الجودو السابق: مجلسنا وضع استراتيجية لتحقيق ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس 2028 وحققنا نتائج مميزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 01:31 صباحاً - هنأ أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، والمدير الفني الحالي للاتحاد العربي، مجلس إدارة اتحاد الجودو الجديد برئاسة محمد مطيع، وقال: نعمل جميعا تحت راية الدولة المصرية والسير على نفس استراتيجية المجلس السابق الذى كان هدفه الأساسي هو الوصول برياضة الجودو إلى العالمية.

وقال أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، فى لقاء بقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن المجلس السابق كان يضع استراتيجية للمدى البعيد للوصول إلى العالمية وتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، من خلال الاهتمام بالناشئين وتوسيع قاعدة المشاركة ونجحنا فى إعداد جيل مميز في الجودو المصري، موضحا أن المجلس السابق نجح في تحقيق نتائج مميزة فى بطولة أفريقيا وتحقيق ميداليات في بطولات العالم، مؤكدا أن المجلس السابق نجح في تحقيق أول ميدالية نسائية في تاريخ الجودو المصري بعد تحقيق صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما.