نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فيلا وذلك ضمن منافسات بطولة اادوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

خسر مانشستر سيتي من برايتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج كما خسر توتنهام من إيبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

موقف مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

احتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 91 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين احتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يوم السبت 23 نوفمبر 2024 على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرمن الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.

من المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، كايل ووكر، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، سافيو، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.