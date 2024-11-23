الدوري المصري (3): الزمالك يواجه المصري البورسعيدي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري بكرة القدم، فيلتقي طلائع الجيش مع سموحة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والجونة مع غزل المحلة بنفس التوقيت، والزمالك مع المصري البورسعيدي الساعة 21:00.

أمس:

فاز بيراميدز على البنك الأهلي 3-1، وفاركو على إنبي 4-3، وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري 1-1.

وتختتم مباريات هذه الجولة غداً الأحد، فيلعب الإسماعيلي مع بتروجيت، وحرس الحدودمع سيراميكا، ومودرن سبورت مع زد أف سي.