نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الثانية عشر.
موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- ليستر سيتي ضد تشيلسي في تمام الثانية والنصف.
- برونموث ضد برايتون في تمام الخامسة.
- آرسنال ضد نويتغهام فورست في تمام الخامسة.
- استون فيلا ضد كريستال بالاس في تمام الخامسة.
- إيفرتون ضد برينتفورد في تمام الخامسة.
- فولهام ضد وولفرهامبتون في تمام الخامسة.
- مانشتر سيتي ضد توتنهام في تمام السابعة والنصف.
يمكنكم متابعة المباريات عبر قنوات SSC السعودية، وBeiN Sport.