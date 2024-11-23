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موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الثانية عشر.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • ليستر سيتي ضد تشيلسي في تمام الثانية والنصف.
  • برونموث ضد برايتون في تمام الخامسة.
  • آرسنال ضد نويتغهام فورست في تمام الخامسة.
  • استون فيلا ضد كريستال بالاس في تمام الخامسة.
  • إيفرتون ضد برينتفورد في تمام الخامسة.
  • فولهام ضد وولفرهامبتون في تمام الخامسة.
  • مانشتر سيتي ضد توتنهام في تمام السابعة والنصف.

يمكنكم متابعة المباريات عبر قنوات SSC السعودية، وBeiN Sport.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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