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مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من عشاق الكرة الاسبانية العديد من المباريات الهامة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الليجا.

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة

  • فالنسيا ضد ريال بيتيس في تمام الثالثة عصرًا.
  • أتليتكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الخامسة والربع.
  • لاس بالماس ضد مايوركا في تمام في السابعة والنصف.
  • جيرونا ضد اسبانيول في تمام السابعة والنصف.
  • سيلتا فيغو ضد برشلونة في تمام العاشرة.

وتُذاع المباريات عبر قنوات الكأس الرياضية، وSSC السعودية، وBeiN sport.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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