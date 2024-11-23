نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من عشاق الكرة الاسبانية العديد من المباريات الهامة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الليجا.
مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة
- فالنسيا ضد ريال بيتيس في تمام الثالثة عصرًا.
- أتليتكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الخامسة والربع.
- لاس بالماس ضد مايوركا في تمام في السابعة والنصف.
- جيرونا ضد اسبانيول في تمام السابعة والنصف.
- سيلتا فيغو ضد برشلونة في تمام العاشرة.
وتُذاع المباريات عبر قنوات الكأس الرياضية، وSSC السعودية، وBeiN sport.