نائب رئيس الاتحاد المصرى للجودو السابق: أسسنا أكاديمية لطرق أبواب العالمية وصناعة بطل أوليمبى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 01:31 صباحاً - أكد أحمد صبرة، نائب رئيس الاتحاد المصرى للجودو السابق، المدير الفني الحالي للاتحاد العربي؛ أن أكاديمية الجودو المصري التي تم تأسيسها في عهد المجلس السابق لاتحاد الجودو، تستهدف طرق أبواب العالمية، والفوز بميدالية أولمبية مستقبلا، مؤكداً أنه تمت الاستعانة بخبير ياباني لتطوير مواهب اللعبة.

وأضاف أحمد صبرة فى لقاء مع قناة "ON TIME SPORTS 1" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن أكاديمية جودو مصر كان الهدف منها صناعة بطل أوليمبي، موضحا أن هذا الأمر يتكلف إعدادا فنيا وتدريبيا مميزا، وهدفنا فيها اكتشاف أفضل المواهب والوصول إلى البطولات الأولمبية، لافتا إلى أن أكاديمية جودو مصر بدأت فى القاهرة، وبعد ذلك سنعمم هذه التجربة لتشمل الجميع في مصر، ويوجد فيها مدربون على أعلى مستوى، وهناك برنامج خاص لكل فئة عمرية من الأكاديمية.